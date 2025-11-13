POLITIQUE
Deux-roues saisis par la police à la suite de rodéos urbains

© AFP

DECIVILISATION ROUTIERE

13 novembre 2025

Drame de Tourcoing : faut-il remplacer la répression des refus d’obtempérer par la loi de la jungle ?

Après la mort d’un ado à scooter tentant d’échapper à la police, les Insoumis demandent l’interdiction des poursuites consécutives à un refus d’obtempérer. Mais quelle est l’alternative ?

Hugues Serraf Go to Hugues Serraf page

Hugues Serraf

Hugues Serraf est écrivain et journaliste. Son dernier roman : La vie, au fond, Intervalles, 2022

 

