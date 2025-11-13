Deux-roues saisis par la police à la suite de rodéos urbains
© AFP
DECIVILISATION ROUTIERE
13 novembre 2025
Drame de Tourcoing : faut-il remplacer la répression des refus d’obtempérer par la loi de la jungle ?
Après la mort d’un ado à scooter tentant d’échapper à la police, les Insoumis demandent l’interdiction des poursuites consécutives à un refus d’obtempérer. Mais quelle est l’alternative ?
2 min de lecture
0:00min
100%
100%
THEMATIQUESSociété
A PROPOS DES AUTEURS
Populaires
A PROPOS DES AUTEURS