La couverture du numéro des Inrocks consacré à Bertrand Cantat en 2017
ON CONNAIT LA CHANSON
13 décembre 2025
Désormais rangés des cantates, Les Inrocks entonnent « Sales connes »
Le magazine qui repeignait Bertrand Cantat en veuf malheureux privé de son gagne-pain se joint à la chasse à l’Ary Abittan, apparemment autorisée.
MOTS-CLESAry Abittan , Brigitte Macron , viols , Bertrand Cantat , Les Inrocks , sales connes , polémique , féministes , Justice
THEMATIQUESMédia
