BOMBE LEGISLATIVE

De LFI à France terre d’asile, cette gauche radicale qui trouve la lutte contre le terrorisme islamiste… suspecte

Les parlementaires insoumis, pour lesquels être l’auteur d’une infraction terroriste n’est pas un obstacle à l’accueil d’un mineur placé par l’ASE, retirent leur texte après avoir provoqué un tollé.