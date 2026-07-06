BOMBE LEGISLATIVE
6 juillet 2026
De LFI à France terre d’asile, cette gauche radicale qui trouve la lutte contre le terrorisme islamiste… suspecte
Les parlementaires insoumis, pour lesquels être l’auteur d’une infraction terroriste n’est pas un obstacle à l’accueil d’un mineur placé par l’ASE, retirent leur texte après avoir provoqué un tollé.
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MOTS-CLESterrorisme , Gabrielle Cathala , LFI , FIJAIT
THEMATIQUESPolitique
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