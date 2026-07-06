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Gabrielle Cathala (deuxième à partir de la droite) : les gens sont complètement terrorisés par les terroristes. C'est terrifiant
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BOMBE LEGISLATIVE

6 juillet 2026

De LFI à France terre d’asile, cette gauche radicale qui trouve la lutte contre le terrorisme islamiste… suspecte

Les parlementaires insoumis, pour lesquels être l’auteur d’une infraction terroriste n’est pas un obstacle à l’accueil d’un mineur placé par l’ASE, retirent leur texte après avoir provoqué un tollé.

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MOTS-CLES

terrorisme , Gabrielle Cathala , LFI , FIJAIT

THEMATIQUES

Politique
A PROPOS DES AUTEURS
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Hugues Serraf

Hugues Serraf est écrivain et journaliste. Son dernier roman : La vie, au fond, Intervalles, 2022

 