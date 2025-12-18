POLITIQUE
ECONOMIE
GEOPOLITIQUE
EUROPE
SOCIETE
TECH & IA
SCIENCE
ENVIRONNEMENT
CULTURE
Blurred backgroundMatthieu Bloch, rapporteur de la Commission lors de la remise de ses conclusions

©

Matthieu Bloch, rapporteur de la Commission lors de la remise de ses conclusions

BUTIN DE GUERRE

18 décembre 2025

Commission sur l’entrisme islamiste : à la France insoumise, c’est journée portes ouvertes

Enfin publié, le rapport de la Commission parlementaire décrit la Fi comme « cible privilégiée » de l’islamisme politique mais alerte sur la « perméabilité » d’autres formations et formule une série de recommandations.

Photo of Hugues Serraf
Hugues Serraf Go to Hugues Serraf page

2 min de lecture

A PROPOS DES AUTEURS
Hugues Serraf image
Hugues Serraf

Hugues Serraf est écrivain et journaliste. Son dernier roman : La vie, au fond, Intervalles, 2022

 

Populaires

1Et si les différences d’espérance de vie entre riches et pauvres étaient surtout le produit de choix individuels plus que celui de discriminations sociales ?
2La cyber attaque qui fait trembler l’Etat digital français sur ses bases (et révèle à quel point l’Etat sait mal protéger les données toujours plus nombreuses qu’il collecte)
3Crash démographique : la France ne pourra plus se passer d’immigration… sauf que le profil des immigrés qu’elle reçoit ne fait qu’aggraver le problème
4Ces opérations d’espionnage qui se multiplient en France
5Faux putsch en vidéo : terrassé par les CGU, Macron n’est plus ami avec Facebook
6Commission sur l’entrisme islamiste : à la France insoumise, c’est journée portes ouvertes
7Coup de contagion ? Une série de prises de pouvoir en Afrique suggère que des imitateurs prennent note du succès des autres