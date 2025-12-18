BUTIN DE GUERRE

18 décembre 2025

Commission sur l’entrisme islamiste : à la France insoumise, c’est journée portes ouvertes

Enfin publié, le rapport de la Commission parlementaire décrit la Fi comme « cible privilégiée » de l’islamisme politique mais alerte sur la « perméabilité » d’autres formations et formule une série de recommandations.