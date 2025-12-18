©
Matthieu Bloch, rapporteur de la Commission lors de la remise de ses conclusions
BUTIN DE GUERRE
18 décembre 2025
Commission sur l’entrisme islamiste : à la France insoumise, c’est journée portes ouvertes
Enfin publié, le rapport de la Commission parlementaire décrit la Fi comme « cible privilégiée » de l’islamisme politique mais alerte sur la « perméabilité » d’autres formations et formule une série de recommandations.
