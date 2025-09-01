La Minute Tech

ChatBots Friends : cette alerte aux faux amis IA que tous les parents devraient entendre

Derrière leur apparente bienveillance, les chatbots « compagnons » peuvent devenir de véritables pièges émotionnels, surtout pour les plus vulnérables : enfants, adolescents, personnes isolées ou fragilisées. En créant un lien affectif artificiel, ces intelligences artificielles brouillent les repères relationnels, au risque d’enfermer l’utilisateur dans une dépendance invisible.