Best-Of du 23 au 29 août

High-tech
Une jeune femme discute avec son petit ami virtuel sur Wantalk, un chatbot doté d'une intelligence artificielle créé par l'entreprise technologique chinoise Baidu, sur son téléphone dans un centre commercial de Pékin.
Une jeune femme discute avec son petit ami virtuel sur Wantalk, un chatbot doté d'une intelligence artificielle créé par l'entreprise technologique chinoise Baidu, sur son téléphone dans un centre commercial de Pékin. © JADE GAO / AFP
La Minute Tech

ChatBots Friends : cette alerte aux faux amis IA que tous les parents devraient entendre

Derrière leur apparente bienveillance, les chatbots « compagnons » peuvent devenir de véritables pièges émotionnels, surtout pour les plus vulnérables : enfants, adolescents, personnes isolées ou fragilisées. En créant un lien affectif artificiel, ces intelligences artificielles brouillent les repères relationnels, au risque d’enfermer l’utilisateur dans une dépendance invisible.

avec Fabrice Epelboin
author imageFabrice Epelboin

Fabrice Epelboin est enseignant à Sciences Po et cofondateur de Yogosha, une startup à la croisée de la sécurité informatique et de l'économie collaborative.

Voir la bio »

