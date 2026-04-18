LA REVUE DE PRESSE PEOPLE
18 avril 2026
Charlotte Casiraghi officialise Nicolas, Éric Antoine se marie, Natalie Portman est enceinte; Sarah Ferguson se cache en Autriche, Harry & Meghan s’austra-lamentent; Jeff & Lauren Bezos galasalopent, David & Victoria Beckham plantent une forêt
Grossesses, bagues au doigt, mariages et petits drames… la saison people bat son plein, entre love stories bien affichées et coulisses beaucoup moins parfaites.
25 min de lecture
MOTS-CLESRevue de presse people , people , Rihanna , Meghan et Harry , William et Kate , Charlotte Casiraghi , jennifer lawrence , Britney Spears , Katie Holmes , David et Victoria Beckham , Romeo Beckham , David Charvet , Pete Davidson , Natalie Portman , Emmanuel et Brigitte Macron , pape Léon XIV , Jordan Bardella , Selena Gomez , Benny Blanco , Joy Hallyday , Eric Antoine , Eva Longoria , Justin Bieber , Sarah Ferguson , Khloé Kardashian , Kim Kardashian , Lewis Hamilton , louane , grossesse , mariage , Galapagos , Pollution
THEMATIQUESPeople
Kimberley Bort est analyste et vulgarisatrice spécialisée dans la criminalité organisée, collaboratrice de CrimOrg.com et à la tête de Mobstars Stories, un projet de contenus sur les réseaux sociaux qui explore les dynamiques du crime organisé et ses représentations.
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Kimberley Bort est analyste et vulgarisatrice spécialisée dans la criminalité organisée, collaboratrice de CrimOrg.com et à la tête de Mobstars Stories, un projet de contenus sur les réseaux sociaux qui explore les dynamiques du crime organisé et ses représentations.