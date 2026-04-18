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LA REVUE DE PRESSE PEOPLE

18 avril 2026

Charlotte Casiraghi officialise Nicolas, Éric Antoine se marie, Natalie Portman est enceinte; Sarah Ferguson se cache en Autriche, Harry & Meghan s’austra-lamentent; Jeff & Lauren Bezos galasalopent, David & Victoria Beckham plantent une forêt

Grossesses, bagues au doigt, mariages et petits drames… la saison people bat son plein, entre love stories bien affichées et coulisses beaucoup moins parfaites.

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MOTS-CLES

Revue de presse people , people , Rihanna , Meghan et Harry , William et Kate , Charlotte Casiraghi , jennifer lawrence , Britney Spears , Katie Holmes , David et Victoria Beckham , Romeo Beckham , David Charvet , Pete Davidson , Natalie Portman , Emmanuel et Brigitte Macron , pape Léon XIV , Jordan Bardella , Selena Gomez , Benny Blanco , Joy Hallyday , Eric Antoine , Eva Longoria , Justin Bieber , Sarah Ferguson , Khloé Kardashian , Kim Kardashian , Lewis Hamilton , louane , grossesse , mariage , Galapagos , Pollution

THEMATIQUES

People
A PROPOS DES AUTEURS
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Kimberley Bort

Kimberley Bort est analyste et vulgarisatrice spécialisée dans la criminalité organisée, collaboratrice de CrimOrg.com et à la tête de Mobstars Stories, un projet de contenus sur les réseaux sociaux qui explore les dynamiques du crime organisé et ses représentations.

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