REVUE DE PRESSE DES HEBDOS

Catherine Nay hache Macron menu dans le Point, les services secrets s’inquiètent des violences post présidentielles dans l’Express; L'Obs a trouvé un Mazarin derrière Bardella, Challenges voit les cadres se paupériser; Zelensky invite Le Pen en Ukraine

A la Une de vos hebdos cette semaine : le pouvoir d'achat, la crise dont il faudrait bien sortir un jour, mais aussi une présidentielle à hauts risques… A moins que les mouvements sociaux actuels ne mettent fin à l'actuel "festival de démagogie et de court-termisme" ?