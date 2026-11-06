REVUE DE PRESSE DES HEBDOS
6 novembre 2026
Catherine Nay hache Macron menu dans le Point, les services secrets s’inquiètent des violences post présidentielles dans l’Express; L'Obs a trouvé un Mazarin derrière Bardella, Challenges voit les cadres se paupériser; Zelensky invite Le Pen en Ukraine
A la Une de vos hebdos cette semaine : le pouvoir d'achat, la crise dont il faudrait bien sortir un jour, mais aussi une présidentielle à hauts risques… A moins que les mouvements sociaux actuels ne mettent fin à l'actuel "festival de démagogie et de court-termisme" ?
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MOTS-CLESRevue de presse , Revue de presse des hebdos , Marianne , L'Express , L'Obs , Le Point , Catherine Nay , Emmanuel Macron , services secrets , menaces , Mazarin , Jordan Bardella , Volodymyr Zelensky , cadres , ukraine , entreprises , Marine le Pen , pouvoir d'achat , vie chère
THEMATIQUESMédia
A PROPOS DES AUTEURS
Alice Maindron a enseigné la philosophie à vos chères têtes blondes, et a sévi dans le conseil et la formation.
A PROPOS DES AUTEURS
Alice Maindron a enseigné la philosophie à vos chères têtes blondes, et a sévi dans le conseil et la formation.