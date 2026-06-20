PAS SI FOUS, CES ROMAINS

20 juin 2026

Capri, c’est fini ? Traitée comme une groupie par Trump, Meloni annule la tournée américaine de son diplomate en chef

Moquée par Donald Trump, qui prétend avoir eu « pitié d’elle » alors qu’elle lui « mendiait » un selfie, la Première ministre annule la visite de son ministre des Affaires étrangères aux Etats-Unis sous les bravos de la classe politique italienne.