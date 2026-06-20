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Donald Trump et Giorgia Meloni : "Ma che cretino, questo Trump !"
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PAS SI FOUS, CES ROMAINS

20 juin 2026

Capri, c’est fini ? Traitée comme une groupie par Trump, Meloni annule la tournée américaine de son diplomate en chef

Moquée par Donald Trump, qui prétend avoir eu « pitié d’elle » alors qu’elle lui « mendiait » un selfie, la Première ministre annule la visite de son ministre des Affaires étrangères aux Etats-Unis sous les bravos de la classe politique italienne.

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MOTS-CLES

Donald Trump , Giorgia Meloni , Versailles

THEMATIQUES

Politique
A PROPOS DES AUTEURS
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Hugues Serraf

Hugues Serraf est écrivain et journaliste. Son dernier roman : La vie, au fond, Intervalles, 2022

 

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