LE PRIX (LITTERAIRE) DU DANGER

23 avril 2026

Algérie : trois ans de prison pour Kamel Daoud, l’autre écrivain bi-national qui refuse de la fermer, mais qui le défendra ?

Condamné par contumace, le lauréat du Goncourt 2024 était accusé de « ternir l’image de l’Algérie » dans son roman sur la guerre menée au régime par les islamistes pendant la « décennie noire ».