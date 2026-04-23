LE PRIX (LITTERAIRE) DU DANGER
23 avril 2026
Algérie : trois ans de prison pour Kamel Daoud, l’autre écrivain bi-national qui refuse de la fermer, mais qui le défendra ?
Condamné par contumace, le lauréat du Goncourt 2024 était accusé de « ternir l’image de l’Algérie » dans son roman sur la guerre menée au régime par les islamistes pendant la « décennie noire ».
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MOTS-CLESKamel Daoud , Algérie , Boualem Sansal , Abdelmadjid Tebboune , Grasset , écrivains , guerre civile , islamisme
THEMATIQUESJustice
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