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"Pour les vacances cet été, je vais peut-être éviter l'Algérie. On dit qu'il va faire très chaud"...
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LE PRIX (LITTERAIRE) DU DANGER

23 avril 2026

Algérie : trois ans de prison pour Kamel Daoud, l’autre écrivain bi-national qui refuse de la fermer, mais qui le défendra ?

Condamné par contumace, le lauréat du Goncourt 2024 était accusé de « ternir l’image de l’Algérie » dans son roman sur la guerre menée au régime par les islamistes pendant la « décennie noire ».

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MOTS-CLES

Kamel Daoud , Algérie , Boualem Sansal , Abdelmadjid Tebboune , Grasset , écrivains , guerre civile , islamisme

THEMATIQUES

Justice
A PROPOS DES AUTEURS
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Hugues Serraf

Hugues Serraf est écrivain et journaliste. Son dernier roman : La vie, au fond, Intervalles, 2022

 