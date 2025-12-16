©
Une voiture électrique en charge : baisse de débit à prévoir
STOP AND GO
16 décembre 2025
2035 et la fin des voitures thermiques : la France en avance, l’Allemagne patine, Bruxelles freine
L’UE va repousser son objectif d’interdiction des voitures thermiques. Derrière l’urgence climatique, la réalité industrielle : France prévoyante, Allemagne déstabilisée, Chine en embuscade et Bruxelles à la gestion de risque.
