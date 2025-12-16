POLITIQUE
ECONOMIE
GEOPOLITIQUE
EUROPE
SOCIETE
TECH & IA
SCIENCE
ENVIRONNEMENT
CULTURE
Une voiture électrique en charge : baisse de débit à prévoir

©

Une voiture électrique en charge : baisse de débit à prévoir

STOP AND GO

16 décembre 2025

2035 et la fin des voitures thermiques : la France en avance, l’Allemagne patine, Bruxelles freine

L’UE va repousser son objectif d’interdiction des voitures thermiques. Derrière l’urgence climatique, la réalité industrielle : France prévoyante, Allemagne déstabilisée, Chine en embuscade et Bruxelles à la gestion de risque.

Photo of Hugues Serraf
Hugues Serraf Go to Hugues Serraf page

2 min de lecture

A PROPOS DES AUTEURS
Hugues Serraf image
Hugues Serraf

Hugues Serraf est écrivain et journaliste. Son dernier roman : La vie, au fond, Intervalles, 2022

 

Populaires

1Ces investissements massifs que fait la Russie pour prendre le contrôle de l’Atlantique Nord au nez et à la barbe des Européens
2Cette redoutable politisation de la Cour des Comptes que révèle la procédure ouverte contre Sarah Knafo
3PLFSS 2026 : voilà pourquoi le VRAI déficit de la Sécurité sociale est bien supérieur à son montant officiel de 24,5 milliards d’euros
4La pauvreté, cause majeure de la délinquance ? Une étude finlandaise grandeur nature vient pulvériser la doxa des tenants de la culture de l’excuse
5L’ère des chaussures de ski (vraiment) confortables est arrivée
6Attentat antisémite de Bondi beach : les larmes de crocodile des « globaliseurs d’intifada »
7Économie française : la marche forcée vers le déclin paraît inéluctable 