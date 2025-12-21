©
Du charbon destiné aux centrales électriques est trié et entreposé dans les installations de stockage du port de Lianyungang, dans la province du Jiangsu (dans l'Est de la Chine), le 22 septembre 2025.
ATLANTICO-GREEN
21 décembre 2025
2025, dernière année de hausse de la consommation de charbon dans le monde ?
La demande mondiale de charbon atteint un sommet en 2025, malgré l’essor des énergies renouvelables. La consommation mondiale de charbon devrait commencer à baisser d’ici à la fin de la décennie, selon l’Agence internationale de l’énergie. Derrière le discours optimiste sur la transition énergétique, le charbon demeure plus que jamais au cœur du développement économique mondial.
7 min de lecture
Samuel Furfari est professeur en géopolitique de l’énergie depuis 20 ans, docteur en Sciences appliquées (ULB), ingénieur polytechnicien (ULB). Il a été durant trente-six ans haut fonctionnaire à la Direction générale de l'énergie de la Commission européenne. Auteur de 18 livres.
Populaires
Samuel Furfari est professeur en géopolitique de l’énergie depuis 20 ans, docteur en Sciences appliquées (ULB), ingénieur polytechnicien (ULB). Il a été durant trente-six ans haut fonctionnaire à la Direction générale de l'énergie de la Commission européenne. Auteur de 18 livres.