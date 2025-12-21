ATLANTICO-GREEN

21 décembre 2025

2025, dernière année de hausse de la consommation de charbon dans le monde ?

La demande mondiale de charbon atteint un sommet en 2025, malgré l’essor des énergies renouvelables. La consommation mondiale de charbon devrait commencer à baisser d’ici à la fin de la décennie, selon l’Agence internationale de l’énergie. Derrière le discours optimiste sur la transition énergétique, le charbon demeure plus que jamais au cœur du développement économique mondial.