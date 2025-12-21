POLITIQUE
Du charbon destiné aux centrales électriques est trié et entreposé dans les installations de stockage du port de Lianyungang, dans la province du Jiangsu (dans l'Est de la Chine), le 22 septembre 2025.

ATLANTICO-GREEN

21 décembre 2025

2025, dernière année de hausse de la consommation de charbon dans le monde ?

La demande mondiale de charbon atteint un sommet en 2025, malgré l’essor des énergies renouvelables. La consommation mondiale de charbon devrait commencer à baisser d’ici à la fin de la décennie, selon l’Agence internationale de l’énergie. Derrière le discours optimiste sur la transition énergétique, le charbon demeure plus que jamais au cœur du développement économique mondial.

Photo of Samuel Furfari
Samuel Furfari Go to Samuel Furfari page

7 min de lecture

Samuel Furfari image
Samuel Furfari

Samuel Furfari est professeur en géopolitique de l’énergie depuis 20 ans, docteur en Sciences appliquées (ULB), ingénieur polytechnicien (ULB). Il a été durant trente-six ans haut fonctionnaire à la Direction générale de l'énergie de la Commission européenne. Auteur de 18 livres.

