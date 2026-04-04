ATLANTI'CAUSEUR

4 avril 2026

Nouvelle France, racisme, RN, peine de mort en Israël : le réel à vif

Dans ce nouveau numéro d’Atlanti’Causeur, le podcast de Causeur et Atlantico, Élisabeth Lévy et Jean-Sébastien Ferjou s’affrontent sur les fractures françaises et les secousses du monde. Un échange dense, tendu, où les mots ne suffisent plus à contenir le réel.