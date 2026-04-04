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ATLANTI'CAUSEUR

4 avril 2026

Nouvelle France, racisme, RN, peine de mort en Israël : le réel à vif

Dans ce nouveau numéro d’Atlanti’Causeur, le podcast de Causeur et Atlantico, Élisabeth Lévy et Jean-Sébastien Ferjou s’affrontent sur les fractures françaises et les secousses du monde. Un échange dense, tendu, où les mots ne suffisent plus à contenir le réel.

Photo of Jean-Sébastien Ferjou
Photo of Elisabeth Lévy
Jean-Sébastien Ferjou Go to Jean-Sébastien Ferjou page et Elisabeth Lévy Go to Elisabeth Lévy page

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MOTS-CLES

Atlantico , causeur , Jean-Sébastien Ferjou , Elisabeth Lévy , rassemblement national , peine de mort , LFI , France insoumise , la nouvelle France , Politique , médias , podcast , Atlanti'Causeur , élections municipales de 2026 , Racisme , Israël

THEMATIQUES

Politique
A PROPOS DES AUTEURS
Jean-Sébastien Ferjou image
Jean-Sébastien Ferjou

Jean-Sébastien Ferjou est l'un des fondateurs d'Atlantico dont il est aussi le directeur de la publication. Il a notamment travaillé à LCI, pour TF1 et fait de la production télévisuelle.

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Elisabeth Lévy

Elisabeth Lévy est une journaliste, polémiste et essayiste française. Elle est également directrice de la rédaction du magazine Causeur et auteur de plusieurs livres dont La gauche contre le réel aux Editions Fayard et Les Maîtres-censeurs aux Editions JC Lattès.