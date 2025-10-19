Justiceil y a 13 heures
Extrême droite - extrême gauche : le troublant deux poids, deux mesures de leur traitement par la justice française
Délits d’opinion sévèrement réprimés d’un côté, sabotages d’infrastructures critiques impunis de l’autre : le criminologue Xavier Raufer dresse pour Atlantico un tableau sans concession d’une justice française frappée de déséquilibres. Une plongée sans filtre dans les mécanismes d’un "deux poids, deux mesures" qui s’installe durablement dans l’opinion.