Justiceil y a 13 heures
Le criminologue Xavier Raufer.
Le criminologue Xavier Raufer. © DR
Hors Circuit

Extrême droite - extrême gauche : le troublant deux poids, deux mesures de leur traitement par la justice française

Délits d’opinion sévèrement réprimés d’un côté, sabotages d’infrastructures critiques impunis de l’autre : le criminologue Xavier Raufer dresse pour Atlantico un tableau sans concession d’une justice française frappée de déséquilibres. Une plongée sans filtre dans les mécanismes d’un "deux poids, deux mesures" qui s’installe durablement dans l’opinion.

avec Jean-Sébastien FerjouetXavier Raufer
author imageJean-Sébastien Ferjou

Jean-Sébastien Ferjou est l'un des fondateurs d'Atlantico dont il est aussi le directeur de la publication. Il a notamment travaillé à LCI, pour TF1 et fait de la production télévisuelle.

author imageXavier Raufer

Xavier Raufer est un criminologue français, directeur des études au Département de recherches sur les menaces criminelles contemporaines à l'Université Paris II, et auteur de nombreux ouvrages sur le sujet. Dernier en date:  La criminalité organisée dans le chaos mondial : mafias, triades, cartels, clans. Il est directeur d'études, pôle sécurité-défense-criminologie du Conservatoire National des Arts et Métiers. 

 

