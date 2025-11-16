HORS CIRCUIT

16 novembre 2025

Chat Control, le retour : l'Europe face à la tentation de la surveillance de masse

Cette semaine dans Hors Circuit, le podcast d’Atlantico, Jean-Sébastien Ferjou reçoit Fabrice Epelboin, expert des réseaux sociaux et des libertés digitales. On croyait le projet de Chat Control abandonné mais la Commission européenne semble déterminée à pousser sa proposition de loi visant à permettre le contrôle de toutes les conversations des Européens par messageries, cryptées ou non, dans le but officiel de lutter contre les échanges de fichiers pédopornographiques. Faut-il s’inquiéter, non pas de l’objectif mais du moyen employé, tant il représente un danger possible pour les libertés publiques ?