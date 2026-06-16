HORS CIRCUIT
16 juin 2026
Atlanti’Causeur : cette semaine, l’affaire Lyhanna et la fin de la civilisation de l’écrit
Elisabeth Lévy et Jean-Sébastien Ferjou reviennent sur l’affaire Lyhanna, qui révèle à la fois les failles de la justice française et les racines du désarroi collectif face aux violences sexuelles. En miroir, ils interrogent la « fin de la graphosphère » : une autre crise, celle de la lecture, de l’écriture et d’une pensée de plus en plus happée par les écrans.
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Jean-Sébastien Ferjou est l'un des fondateurs d'Atlantico dont il est aussi le directeur de la publication. Il a notamment travaillé à LCI, pour TF1 et fait de la production télévisuelle.
Elisabeth Lévy est une journaliste, polémiste et essayiste française. Elle est également directrice de la rédaction du magazine Causeur et auteur de plusieurs livres dont La gauche contre le réel aux Editions Fayard et Les Maîtres-censeurs aux Editions JC Lattès.
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Jean-Sébastien Ferjou est l'un des fondateurs d'Atlantico dont il est aussi le directeur de la publication. Il a notamment travaillé à LCI, pour TF1 et fait de la production télévisuelle.
Elisabeth Lévy est une journaliste, polémiste et essayiste française. Elle est également directrice de la rédaction du magazine Causeur et auteur de plusieurs livres dont La gauche contre le réel aux Editions Fayard et Les Maîtres-censeurs aux Editions JC Lattès.