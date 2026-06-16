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16 juin 2026

Atlanti’Causeur : cette semaine, l’affaire Lyhanna et la fin de la civilisation de l’écrit

Elisabeth Lévy et Jean-Sébastien Ferjou reviennent sur l’affaire Lyhanna, qui révèle à la fois les failles de la justice française et les racines du désarroi collectif face aux violences sexuelles. En miroir, ils interrogent la « fin de la graphosphère » : une autre crise, celle de la lecture, de l’écriture et d’une pensée de plus en plus happée par les écrans.

Photo of Jean-Sébastien Ferjou
Photo of Elisabeth Lévy
Jean-Sébastien Ferjou Go to Jean-Sébastien Ferjou page et Elisabeth Lévy Go to Elisabeth Lévy page

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MOTS-CLES

podcast , Atlanti'Causeur , affaire Lyhanna , Justice , violences sexuelles , pédophilie , fin de la graphosphère , complexité

THEMATIQUES

Politique
A PROPOS DES AUTEURS
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Jean-Sébastien Ferjou

Jean-Sébastien Ferjou est l'un des fondateurs d'Atlantico dont il est aussi le directeur de la publication. Il a notamment travaillé à LCI, pour TF1 et fait de la production télévisuelle.

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Elisabeth Lévy

Elisabeth Lévy est une journaliste, polémiste et essayiste française. Elle est également directrice de la rédaction du magazine Causeur et auteur de plusieurs livres dont La gauche contre le réel aux Editions Fayard et Les Maîtres-censeurs aux Editions JC Lattès.