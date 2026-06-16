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16 juin 2026

Atlanti’Causeur : cette semaine, l’affaire Lyhanna et la fin de la civilisation de l’écrit

Elisabeth Lévy et Jean-Sébastien Ferjou reviennent sur l’affaire Lyhanna, qui révèle à la fois les failles de la justice française et les racines du désarroi collectif face aux violences sexuelles. En miroir, ils interrogent la « fin de la graphosphère » : une autre crise, celle de la lecture, de l’écriture et d’une pensée de plus en plus happée par les écrans.