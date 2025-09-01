Concessions pour l'avenir

Vote de confiance : Yaël Braun-Pivet prend ses distances avec François Bayrou, et appelle à abandonner la suppression des deux jours fériés

À une semaine du vote de confiance décisif à l’Assemblée nationale, alors que l'échec de François Bayrou semble inéluctable devant le peu de soutien de l'opinion et le rejet des oppositions, la présidente Yaël Braun-Pivet plaide pour plus de concertation et une réorientation des priorités budgétaires.