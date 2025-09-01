Atlantico, c'est qui, c'est quoi ?
Best-Of du 23 au 29 août

Politiqueil y a 43 minutes
La présidente de l'Assemblée nationale, Yaël Braun-Pivet
france  -  politics  -  government  -  assembly © MIGUEL MEDINA / AFP
Concessions pour l'avenir

Vote de confiance : Yaël Braun-Pivet prend ses distances avec François Bayrou, et appelle à abandonner la suppression des deux jours fériés

À une semaine du vote de confiance décisif à l’Assemblée nationale, alors que l'échec de François Bayrou semble inéluctable devant le peu de soutien de l'opinion et le rejet des oppositions, la présidente Yaël Braun-Pivet plaide pour plus de concertation et une réorientation des priorités budgétaires.

avec Emmanuel Cahour
author imageEmmanuel Cahour

No description

Voir la bio »

