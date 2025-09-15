Positions polarisées

Vuelta interrompue : Madrid s’enflamme, Tel-Aviv fulmine

La dernière étape du Tour d’Espagne n’aura pas connu son sprint final habituel. Dimanche, des manifestations propalestiniennes ont interrompu définitivement la Vuelta, transformant l’événement sportif en affaire politique internationale. Tandis que le gouvernement espagnol y voit « une leçon donnée au monde entier », l’opposition parle de « honte internationale » et Israël accuse directement Pedro Sánchez d’avoir encouragé les protestataires.