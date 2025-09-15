Atlantico, c'est qui, c'est quoi ?
Best-Of du 6 au 12 septembre

International
La police intervient alors que des manifestants pro-palestiniens tentent d'envahir la rue lors de la 21e et dernière étape de la Vuelta, près de la gare d'Atocha à Madrid, le 14 septembre 2025.
La police intervient alors que des manifestants pro-palestiniens tentent d'envahir la rue lors de la 21e et dernière étape de la Vuelta, près de la gare d'Atocha à Madrid, le 14 septembre 2025. © PIERRE-PHILIPPE MARCOU / AFP
Vuelta interrompue : Madrid s’enflamme, Tel-Aviv fulmine

La dernière étape du Tour d’Espagne n’aura pas connu son sprint final habituel. Dimanche, des manifestations propalestiniennes ont interrompu définitivement la Vuelta, transformant l’événement sportif en affaire politique internationale. Tandis que le gouvernement espagnol y voit « une leçon donnée au monde entier », l’opposition parle de « honte internationale » et Israël accuse directement Pedro Sánchez d’avoir encouragé les protestataires.

Emmanuel Cahour
Emmanuel Cahour

Vuelta interrompue : Madrid s'enflamme, Tel-Aviv fulmine

Vu sur: Le Figaro

