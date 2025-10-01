Atlantico, c'est qui, c'est quoi ?
Santéil y a 35 minutes
Des membres du personnel soignant transportent un patient infecté par le Covid-19 aux urgences de l'hôpital de Strasbourg, après son arrivée par avion en provenance de la région lyonnaise, le 6 novembre 2020 à Strasbourg.
Des membres du personnel soignant transportent un patient infecté par le Covid-19 aux urgences de l'hôpital de Strasbourg, après son arrivée par avion en provenance de la région lyonnaise, le 6 novembre 2020 à Strasbourg.
Retour du covid

Covid-19 : la recrudescence des cas et l’essor du variant « Frankenstein » annoncent-ils une nouvelle vague cet automne ?

Alors que les indicateurs de surveillance épidémiologique repartent à la hausse en France, le variant dit « Frankenstein » — une hybridation du variant Omicron — gagne du terrain. Si les signaux d’une reprise sont bien réels, les experts appellent à la prudence sans céder à la panique : aucune donnée ne suggère pour l’instant une aggravation de la gravité des cas, mais la vigilance reste de mise à l’approche de l’automne.

avec Emmanuel Cahour
Covid-19 : la recrudescence des cas et l’essor du variant « Frankenstein » annoncent-ils une nouvelle vague cet automne ?

