Atlantico, c'est qui, c'est quoi ?
mail icon
reserche
mail icon
facebook logox logolinkedin logoflux logo
best of png

BEST OF

Best-Of du 27 septembre au 3 octobre

Politiqueil y a 5 heures
Sébastien Lecornu, lors de la cérémonie de passation de pouvoir à l'hôtel Matignon à Paris, le 10 septembre 2025. (Image d'illustration)
Sébastien Lecornu, lors de la cérémonie de passation de pouvoir à l'hôtel Matignon à Paris, le 10 septembre 2025. (Image d'illustration) © LUDOVIC MARIN / AFP
Vers la IVe république ?

Sébastien Lecornu, Michel Barnier, François Bayrou, Gabriel Attal : des gouvernements toujours plus éphémères

Depuis l'élection d'Emmanuel Macron en 2022, et plus encore depuis la dissolution de 2024 et la fragmentation politique qui en a résulté, la France connaît une succession de gouvernements à la longévité record… mais pour les mauvaises raisons. Avec sa démission lundi 6 octobre, Sébastien Lecornu devient le Premier ministre le plus éphémère de la Ve République, ne restant officiellement en poste même pas vingt-quatre heures.

avec Emmanuel Cahour
author imageEmmanuel Cahour

No description

Voir la bio »

Sébastien Lecornu, Michel Barnier, François Bayrou, Gabriel Attal : des gouvernements toujours plus éphémères

Vu sur: BFMTV

Le sujet vous intéresse ?

Mots-Clés