Vers la IVe république ?

Sébastien Lecornu, Michel Barnier, François Bayrou, Gabriel Attal : des gouvernements toujours plus éphémères

Depuis l'élection d'Emmanuel Macron en 2022, et plus encore depuis la dissolution de 2024 et la fragmentation politique qui en a résulté, la France connaît une succession de gouvernements à la longévité record… mais pour les mauvaises raisons. Avec sa démission lundi 6 octobre, Sébastien Lecornu devient le Premier ministre le plus éphémère de la Ve République, ne restant officiellement en poste même pas vingt-quatre heures.