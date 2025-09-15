Atlantico, c'est qui, c'est quoi ?
mail icon
reserche
mail icon
facebook logox logolinkedin logoflux logo
best of png

BEST OF

Best-Of du 6 au 12 septembre

Politiqueil y a 5 heures
Le nouveau Premier ministre et ancien ministre des Armées, Sébastien Lecornu, arrive à la cérémonie de passation de pouvoir avec son prédécesseur à l'Hôtel Matignon à Paris, le 10 septembre 2025.(Photo de Ludovic MARIN / AFP)
Le nouveau Premier ministre et ancien ministre des Armées, Sébastien Lecornu, arrive à la cérémonie de passation de pouvoir avec son prédécesseur à l'Hôtel Matignon à Paris, le 10 septembre 2025.(Photo de Ludovic MARIN / AFP) © AFP or licensors
Dos au mur

Sébastien Lecornu cerné sur sa gauche et sa droite par des menaces de censure du PS et du RN

Alors que les consultations vont bon train autour du Premier Ministre pour former un gouvernement susceptible d'échapper à la censure par l'assemblée nationale, les pressions sont maximales autour de la majorité présidentielle. François Hollande a appelé à un compromis avec le PS, tandis que le RN, par la voix de son porte-parole annonce la censure comme "très probable", appelant Sébastien Lecornu à ne "pas faire de macronisme".

avec Emmanuel Cahour
author imageEmmanuel Cahour

No description

Voir la bio »

Sébastien Lecornu cerné sur sa gauche et sa droite par des menaces de censure du PS et du RN

Vu sur: Sud-Ouest

Le sujet vous intéresse ?

Mots-Clés