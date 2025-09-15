Dos au mur

Sébastien Lecornu cerné sur sa gauche et sa droite par des menaces de censure du PS et du RN

Alors que les consultations vont bon train autour du Premier Ministre pour former un gouvernement susceptible d'échapper à la censure par l'assemblée nationale, les pressions sont maximales autour de la majorité présidentielle. François Hollande a appelé à un compromis avec le PS, tandis que le RN, par la voix de son porte-parole annonce la censure comme "très probable", appelant Sébastien Lecornu à ne "pas faire de macronisme".