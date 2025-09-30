Atlantico, c'est qui, c'est quoi ?
Best-Of du 20 au 26 septembre

Politiqueil y a 3 heures
Le Premier ministre français François Bayrou s'exprime lors d'une séance de questions au gouvernement à l'Assemblée nationale, le 24 juin 2025.
Stratégie politique

Budget 2026 : Le RN ouvre la porte à un soutien tactique au gouvernement en cas de baisses d’impôts et de dépenses

Alors que le futur gouvernement conduit par Sébastien Lecornu prépare son premier budget, le député RN Jean-Philippe Tanguy a déclaré mardi sur TF1 que son parti ne voterait pas de motion de censure si le texte prévoyait des baisses d’impôts ciblées sur les classes moyennes et populaires, ainsi qu’une réduction effective des dépenses publiques. Une inflexion calculée dans le discours du RN, qui affirme vouloir juger le gouvernement « sur les actes », tout en doutant fortement de la capacité des macronistes à tenir leurs promesses.

avec Emmanuel Cahour
