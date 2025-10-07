Atlantico, c'est qui, c'est quoi ?
Best-Of du 27 septembre au 3 octobre

Politiqueil y a 4 heures
Emmanuel Macron. (Image d'illustration)
Scénario catastrophe

Pourquoi l'enchaînement d'une dissolution et d'une démission d'Emmanuel Macron ferait peser un risque immense sur le pays

Alors que l’exécutif peine à stabiliser la situation politique, un scénario redouté prend forme : celui d’un engrenage institutionnel qui pourrait, à terme, conduire Emmanuel Macron à la démission. Faute de majorité claire, une nouvelle dissolution risquerait de plonger la France dans une impasse durable, privant tout successeur de la capacité à gouverner et menaçant de paralyser le pays.

avec Emmanuel Cahour
Vu sur: Le Figaro

