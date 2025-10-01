Atlantico, c'est qui, c'est quoi ?
Politiqueil y a 1 heures
L'ancien président français Nicolas Sarkozy s'adresse à la presse après le verdict de son procès pour financement illégal de campagne depuis la Libye pour sa candidature présidentielle de 2007, au palais de justice du Tribunal de Paris, le 25 septembre 2025.
L'ancien président français Nicolas Sarkozy s'adresse à la presse après le verdict de son procès pour financement illégal de campagne depuis la Libye pour sa candidature présidentielle de 2007, au palais de justice du Tribunal de Paris, le 25 septembre 2025. © JULIEN DE ROSA / AFP
Retour à la réalité

Nicolas Sarkozy condamné : une majorité de Français rejette son discours de persécution, selon un sondage Elabe

La tentative de Nicolas Sarkozy de transformer sa condamnation judiciaire en combat politique ne semble pas trouver d’écho dans l’opinion publique. Selon un sondage Elabe/BFMTV publié ce 1er octobre, une majorité de Français considère que la justice a agi en toute impartialité dans l’affaire du financement libyen de la campagne présidentielle de 2007, et rejette massivement le discours de victimisation adopté par l’ancien président depuis sa condamnation à cinq ans de prison ferme.

Vu sur: La Dépêche du Midi

