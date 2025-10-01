Retour à la réalité

Nicolas Sarkozy condamné : une majorité de Français rejette son discours de persécution, selon un sondage Elabe

La tentative de Nicolas Sarkozy de transformer sa condamnation judiciaire en combat politique ne semble pas trouver d’écho dans l’opinion publique. Selon un sondage Elabe/BFMTV publié ce 1er octobre, une majorité de Français considère que la justice a agi en toute impartialité dans l’affaire du financement libyen de la campagne présidentielle de 2007, et rejette massivement le discours de victimisation adopté par l’ancien président depuis sa condamnation à cinq ans de prison ferme.