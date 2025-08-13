High-techil y a 5 heures
Censure numérique
Moscou restreint les appels WhatsApp et Telegram : nouveau tour de vis numérique
Le régulateur russe accuse les messageries de faciliter des activités criminelles et restreint leurs appels vocaux chiffrés. Cette mesure s’inscrit dans une offensive plus large depuis 2022: pénalisation des recherches de contenus dits « extrémistes », blocages de plateformes occidentales et pression croissante sur les VPN. Des élus évoquent même une sortie prochaine de WhatsApp du marché russe. Objectif implicite: couper un canal difficile à contrôler et orienter les usagers vers des services locaux plus dociles, au prix d’un isolement informationnel accru.
Vu sur: BFM TV