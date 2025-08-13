Atlantico, c'est qui, c'est quoi ?
mail icon
reserche
mail icon
facebook logox logolinkedin logoflux logo
best of png

BEST OF

Best-Of du 2 au 8 août

High-techil y a 5 heures
Des réseaux russes mènent des opérations d'ingérence et publient des messages sur les réseaux sociaux ou des applications comme Telegram incitant à des actions en Europe. (Image d'illustration)
Des réseaux russes mènent des opérations d'ingérence et publient des messages sur les réseaux sociaux ou des applications comme Telegram incitant à des actions en Europe. (Image d'illustration) © ANADOLU / AFP
Censure numérique

Moscou restreint les appels WhatsApp et Telegram : nouveau tour de vis numérique

Le régulateur russe accuse les messageries de faciliter des activités criminelles et restreint leurs appels vocaux chiffrés. Cette mesure s’inscrit dans une offensive plus large depuis 2022: pénalisation des recherches de contenus dits « extrémistes », blocages de plateformes occidentales et pression croissante sur les VPN. Des élus évoquent même une sortie prochaine de WhatsApp du marché russe. Objectif implicite: couper un canal difficile à contrôler et orienter les usagers vers des services locaux plus dociles, au prix d’un isolement informationnel accru.

avec Kimberley Bort
author imageKimberley Bort

Kimberley Bort est analyste indépendante et vulgarisatrice spécialisée dans la criminalité organisée. Elle développe Mobstars Stories, une plateforme de vulgarisation sur les réseaux sociaux qui propose des clés de compréhension sur la criminalité organisée à travers explications, récits, entretiens et autres formats pédagogiques. Journaliste pour Atlantico, en parallèle elle écrit également pour CrimOrg.com aux côtés du criminologue Stéphane Quéré, où elle décrypte les logiques criminelles contemporaines. Passionnée et engagée, elle est l’autrice d’un ouvrage à paraître sur les liens entre réseaux sociaux, pop culture et criminalité organisée. Elle partage sa vie entre la France et la Sicile, portée par une passion pour ces zones grises où s'entrelacent culture, criminalité et représentations.

Voir la bio »

Moscou restreint les appels WhatsApp et Telegram : nouveau tour de vis numérique

Vu sur: BFM TV

Le sujet vous intéresse ?

Mots-Clés

Thématiques

International