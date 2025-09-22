Procès à risque

Meurtre de Thomas à Crépol : une reconstitution numérique pour tenter d’éclaircir les zones d’ombre

Près de deux ans après la mort de Thomas Perotto, 16 ans, lors d’un bal à Crépol dans la Drôme, la justice entame une reconstitution numérique inédite. Objectif : confronter les versions des mis en cause et des témoins pour lever les contradictions et tenter d’attribuer les responsabilités dans ce drame qui a bouleversé bien au-delà de la région.