Best-Of du 27 septembre au 3 octobre

Economie il y a 7 heures
Un écran affichant le logo de Bard AI, une application d'intelligence artificielle conversationnelle développée par Google, et ChatGPT. (Image d'illustration)
Un écran affichant le logo de Bard AI, une application d'intelligence artificielle conversationnelle développée par Google, et ChatGPT. (Image d'illustration) © LIONEL BONAVENTURE / AFP
Bouleversement sous-estimé

L’intelligence artificielle accélère les suppressions d’emplois : la moitié des entreprises ont déjà réduit leurs effectifs

L’inquiétude face à l’intelligence artificielle n’est plus un simple fantasme technologique. Une étude du cabinet LHH, filiale du groupe Adecco, révèle que près d’une entreprise sur deux (46 %) a déjà réduit ses effectifs en raison de l’IA. Et plus de la moitié (54 %) prévoient de le faire dans les cinq prochaines années. Une mutation profonde du monde du travail est en marche — mais que beaucoup de salariés semblent encore sous-estimer.

L’intelligence artificielle accélère les suppressions d’emplois : la moitié des entreprises ont déjà réduit leurs effectifs

Vu sur: Les Echos

