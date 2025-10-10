Bouleversement sous-estimé

L’intelligence artificielle accélère les suppressions d’emplois : la moitié des entreprises ont déjà réduit leurs effectifs

L’inquiétude face à l’intelligence artificielle n’est plus un simple fantasme technologique. Une étude du cabinet LHH, filiale du groupe Adecco, révèle que près d’une entreprise sur deux (46 %) a déjà réduit ses effectifs en raison de l’IA. Et plus de la moitié (54 %) prévoient de le faire dans les cinq prochaines années. Une mutation profonde du monde du travail est en marche — mais que beaucoup de salariés semblent encore sous-estimer.