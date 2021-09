Le géant chinois de l'immobilier, Evergrande, plombé par une dette énorme : 257 milliards d'euros

Chine

Les actions et obligations d'Evergrande, deuxième prometteur immobilier chinois ne cessent de chuter à mesure que les doutes montent sur la capacité du mastodonte à restructurer sa dette abyssale souligne le quotidien Les Echos.

Avec un passif de plus de 257 milliards d'euros, Evergrande pourrait causer d'immenses dégâts auprès des prêteurs, des millions d'acheteurs et des milliers de fournisseurs et sous-traitants en cas de faillite. Comptant parmi les principaux promoteurs immobiliers du pays, Evergrande emploie 200.000 personnes et son activité génère 3,8 millions d'emplois dans le pays, selon l'entreprise précisent Les Echos.

Malgré la pression, Pékin « ne laissera pas Evergrande faire faillite », estiment les analystes du cabinet SinoInsider, basé aux Etats-Unis. « Cela aurait un impact considérable sur le régime » et sa stabilité, font-ils remarquer dans une note. « Too big to fail » ? analyse le quotidien.