POINT DE VUE
6 juin 2026
Finances publiques : la Suède a fait ce que la France refuse de faire et les chiffres sont sans appel
Croissance soutenue, dette maîtrisée, innovation florissante et État-providence préservé : la Suède est souvent citée comme l'exemple d'un modèle ayant réussi à concilier efficacité économique et protection sociale. Pour Michel Ruimy, cette réussite est le fruit de réformes profondes engagées après une crise majeure que la France, elle, n'a jamais véritablement connue.
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THEMATIQUESFinance
A PROPOS DES AUTEURS
Michel Ruimy est professeur affilié à l’ESCP, où il enseigne les principes de l’économie monétaire et les caractéristiques fondamentales des marchés de capitaux.
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A PROPOS DES AUTEURS
Michel Ruimy est professeur affilié à l’ESCP, où il enseigne les principes de l’économie monétaire et les caractéristiques fondamentales des marchés de capitaux.