POINT DE VUE

6 juin 2026

Finances publiques : la Suède a fait ce que la France refuse de faire et les chiffres sont sans appel

Croissance soutenue, dette maîtrisée, innovation florissante et État-providence préservé : la Suède est souvent citée comme l'exemple d'un modèle ayant réussi à concilier efficacité économique et protection sociale. Pour Michel Ruimy, cette réussite est le fruit de réformes profondes engagées après une crise majeure que la France, elle, n'a jamais véritablement connue.