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POINT DE VUE

6 juin 2026

Finances publiques : la Suède a fait ce que la France refuse de faire et les chiffres sont sans appel

Croissance soutenue, dette maîtrisée, innovation florissante et État-providence préservé : la Suède est souvent citée comme l'exemple d'un modèle ayant réussi à concilier efficacité économique et protection sociale. Pour Michel Ruimy, cette réussite est le fruit de réformes profondes engagées après une crise majeure que la France, elle, n'a jamais véritablement connue.

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MOTS-CLES

Suède , Finances , Economie , société , la France , finances publiques

THEMATIQUES

Finance
A PROPOS DES AUTEURS
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Michel Ruimy

Michel Ruimy est professeur affilié à l’ESCP, où il enseigne les principes de l’économie monétaire et les caractéristiques fondamentales des marchés de capitaux.

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