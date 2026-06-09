RETOURNEMENT
9 juin 2026
Et la vraie raison pour laquelle Bardella inquiète l’Europe n’est probablement pas celle à laquelle vous vous attendez
L'inquiétude croissante à Bruxelles n'est pas que Bardella devienne plus radical, mais que beaucoup de ses idées ne semblent plus radicales du tout.
3 min de lecture
Javier Villamor est un journaliste et analyste espagnol. Basé à Bruxelles, il couvre les affaires de l'OTAN et de l'UE sur europeanconservative.com. Javier a plus de 17 ans d'expérience dans les domaines de la politique internationale, de la défense et de la sécurité. Il travaille également en tant que consultant et fournit des informations stratégiques sur les affaires mondiales et les dynamiques géopolitiques.
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Javier Villamor est un journaliste et analyste espagnol. Basé à Bruxelles, il couvre les affaires de l'OTAN et de l'UE sur europeanconservative.com. Javier a plus de 17 ans d'expérience dans les domaines de la politique internationale, de la défense et de la sécurité. Il travaille également en tant que consultant et fournit des informations stratégiques sur les affaires mondiales et les dynamiques géopolitiques.