DEFAILLANCE FRANCAISE
9 juin 2026
La meilleure Justice au monde n’est pas celle qui coûte le plus cher : radioscopie des secrets de la méthode danoise (et du fossé qui la sépare de la France…)
Le Danemark vient d’être classé premier mondial pour la qualité de sa justice par le Conseil de l’Europe et plusieurs indices internationaux convergents. Il ne figure pas parmi les pays qui y consacrent la plus grande part de leur richesse nationale. La France, elle, est 37e sur 44 pays européens en effort budgétaire relatif, derrière la Géorgie et la Turquie, sous l’Espagne, l’Italie et l’Allemagne en valeur absolue. Ce n’est pourtant pas d’abord une question d’argent. Ce que le Danemark a fait et que la France n’a pas fait tient à des choix structurels, politiques, culturels. Deux experts décortiquent la méthode danoise et ce qu’elle révèle, en creux, d’un échec français qui ne date pas d’hier.
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Jean-Sébastien Ferjou est l'un des fondateurs d'Atlantico dont il est aussi le directeur de la publication. Il a notamment travaillé à LCI, pour TF1 et fait de la production télévisuelle.
Avocat à la Cour d'appel de Paris et à la Cour Pénale Internationale de la Haye, Gérald Pandelon est docteur en droit pénal et docteur en sciences politiques, discipline qu'il a enseignée pendant 15 ans. Gérald Pandelon est Président de l'Association française des professionnels de la justice et du droit (AJPD). Diplômé de Sciences-Po, il est également chargé d'enseignement. Il est l'auteur de "Inquisition française" (Editions Reinharc, 2025), L'aveu en matière pénale ; publié aux éditions Valensin (2015), La face cachée de la justice (Editions Valensin, 2016), Que sais-je sur le métier d'avocat en France (PUF, 2017) et La France des caïds (Max Milo, 2020).
Jon Rode Jørgensen est un avocat Danois.
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Jean-Sébastien Ferjou est l'un des fondateurs d'Atlantico dont il est aussi le directeur de la publication. Il a notamment travaillé à LCI, pour TF1 et fait de la production télévisuelle.
Avocat à la Cour d'appel de Paris et à la Cour Pénale Internationale de la Haye, Gérald Pandelon est docteur en droit pénal et docteur en sciences politiques, discipline qu'il a enseignée pendant 15 ans. Gérald Pandelon est Président de l'Association française des professionnels de la justice et du droit (AJPD). Diplômé de Sciences-Po, il est également chargé d'enseignement. Il est l'auteur de "Inquisition française" (Editions Reinharc, 2025), L'aveu en matière pénale ; publié aux éditions Valensin (2015), La face cachée de la justice (Editions Valensin, 2016), Que sais-je sur le métier d'avocat en France (PUF, 2017) et La France des caïds (Max Milo, 2020).
Jon Rode Jørgensen est un avocat Danois.