DEFAILLANCE FRANCAISE

9 juin 2026

La meilleure Justice au monde n’est pas celle qui coûte le plus cher : radioscopie des secrets de la méthode danoise (et du fossé qui la sépare de la France…)

Le Danemark vient d’être classé premier mondial pour la qualité de sa justice par le Conseil de l’Europe et plusieurs indices internationaux convergents. Il ne figure pas parmi les pays qui y consacrent la plus grande part de leur richesse nationale. La France, elle, est 37e sur 44 pays européens en effort budgétaire relatif, derrière la Géorgie et la Turquie, sous l’Espagne, l’Italie et l’Allemagne en valeur absolue. Ce n’est pourtant pas d’abord une question d’argent. Ce que le Danemark a fait et que la France n’a pas fait tient à des choix structurels, politiques, culturels. Deux experts décortiquent la méthode danoise et ce qu’elle révèle, en creux, d’un échec français qui ne date pas d’hier.