COREE DU NORD

10 juin 2026

Le pays le plus sanctionné du monde affiche une croissance insolente : comment Kim Jong-un a rendu la Corée du Nord plus forte que jamais

En 2020, le dictateur nord-coréen avait imploré le pardon de son peuple pour les pénuries qu’il subissait. Cinq ans plus tard,Kim Jong-un reçoit Xi Jinping en visite d'État et parle de "transformation miraculeuse". La Corée du Nord est devenue, contre toute attente, l'un des grands bénéficiaires économiques de la guerre en Ukraine et le symbole le plus cinglant de l'échec de trente ans de sanctions occidentales.