COREE DU NORD
10 juin 2026
Le pays le plus sanctionné du monde affiche une croissance insolente : comment Kim Jong-un a rendu la Corée du Nord plus forte que jamais
En 2020, le dictateur nord-coréen avait imploré le pardon de son peuple pour les pénuries qu’il subissait. Cinq ans plus tard,Kim Jong-un reçoit Xi Jinping en visite d'État et parle de "transformation miraculeuse". La Corée du Nord est devenue, contre toute attente, l'un des grands bénéficiaires économiques de la guerre en Ukraine et le symbole le plus cinglant de l'échec de trente ans de sanctions occidentales.
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THEMATIQUESGéopolitique
A PROPOS DES AUTEURS
Théo Clément
Théo Clément est docteur en économie et il enseigne dans plusieurs universités françaises et étrangères (Sciences Po, Inalco, Paris 7) dont l’Université des Sciences et de la Technologie de Pyongyang. Il est spécialiste du développement économique de la Corée du Nord et ses recherches doctorales ont porté sur la géoéconomie des relations sino-nord-coréennes.
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Théo Clément
Théo Clément est docteur en économie et il enseigne dans plusieurs universités françaises et étrangères (Sciences Po, Inalco, Paris 7) dont l’Université des Sciences et de la Technologie de Pyongyang. Il est spécialiste du développement économique de la Corée du Nord et ses recherches doctorales ont porté sur la géoéconomie des relations sino-nord-coréennes.