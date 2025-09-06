Atlantico, c'est qui, c'est quoi ?
Best-Of du 30 août au 5 septembre

Politique
Laurent Wauquiez s'exprime lors d'un meeting dans le cadre de la campagne pour la présidence du parti Les Républicains, à Biarritz, le 18 avril 2025. (Image d'illustration)
Tourmente

Laurent Wauquiez : l’impatience d’un retour qui brouille les lignes

En affirmant que Les Républicains ne censureraient « ni un gouvernement socialiste, ni un gouvernement RN », Laurent Wauquiez a provoqué un tollé dans son camp. L’épisode, perçu comme une faute de communication, illustre son impatience et alimente les interrogations sur ses ambitions pour 2027. Soutiens et adversaires s’opposent désormais sur le sens de cette sortie, entre calcul politique et erreur lourde de conséquences.

avec Kimberley Bort
author imageKimberley Bort

Kimberley Bort est analyste indépendante et vulgarisatrice spécialisée dans la criminalité organisée. Elle développe Mobstars Stories, une plateforme de vulgarisation sur les réseaux sociaux qui propose des clés de compréhension sur la criminalité organisée à travers explications, récits, entretiens et autres formats pédagogiques. Journaliste pour Atlantico, en parallèle elle écrit également pour CrimOrg.com aux côtés du criminologue Stéphane Quéré, où elle décrypte les logiques criminelles contemporaines. Passionnée et engagée, elle est l’autrice d’un ouvrage à paraître sur les liens entre réseaux sociaux, pop culture et criminalité organisée. Elle partage sa vie entre la France et la Sicile, portée par une passion pour ces zones grises où s'entrelacent culture, criminalité et représentations.

