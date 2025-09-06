Politiqueil y a 2 heures
Tourmente
Laurent Wauquiez : l’impatience d’un retour qui brouille les lignes
En affirmant que Les Républicains ne censureraient « ni un gouvernement socialiste, ni un gouvernement RN », Laurent Wauquiez a provoqué un tollé dans son camp. L’épisode, perçu comme une faute de communication, illustre son impatience et alimente les interrogations sur ses ambitions pour 2027. Soutiens et adversaires s’opposent désormais sur le sens de cette sortie, entre calcul politique et erreur lourde de conséquences.
Vu sur: Le Figaro