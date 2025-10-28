Constat alarmant

« La Belgique devient un narco-État » : une magistrate tire la sonnette d’alarme, Annelies Verlinden promet des mesures

Dans une lettre ouverte publiée ce lundi 27 octobre, une magistrate anversoise, souhaitant garder l’anonymat, dénonce la montée en puissance du narcotrafic et l’infiltration du crime organisé au cœur des institutions belges. Face à cet avertissement jugé alarmant, la ministre de la Justice, Annelies Verlinden, a réagi en annonçant un renforcement des dispositifs de sécurité et de protection.