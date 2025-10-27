Atlantico, c'est qui, c'est quoi ?
Best-Of du 18 au 24 octobre

Tech & IAil y a 2 heures
Le logo de Grok, un chatbot d'intelligence artificielle générative développé par xAI, à côté de son fondateur, Elon Musk.
Navire à la dérive

La galaxie X en perte d’étoiles : les départs de dirigeants se multiplient autour d’Elon Musk

Rien ne semble pouvoir enrayer l’hémorragie au sein de l’empire d’Elon Musk. Depuis plusieurs mois, les démissions s’enchaînent dans les rangs dirigeants de X — ex-Twitter — et de sa filiale d’intelligence artificielle xAI. La dernière en date, celle de John Nitti, patron mondial de la publicité, illustre un climat de tension et d’instabilité croissante au sommet du réseau social.

avec Emmanuel Cahour
