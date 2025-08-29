Pari politique

Faire mentir les prédictions ou soigner sa sortie : les possibles raisons derrière la décision de François Bayrou sur le vote de confiance

À dix jours du scrutin, le Premier ministre François Bayrou se prépare à un vote de confiance dont l’issue paraît déjà scellée. Privé du soutien du PS et du RN, il multiplie les concertations et les appels à la responsabilité budgétaire, dans l’espoir d’infléchir les positions ou, à défaut, de soigner son départ de Matignon.