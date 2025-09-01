Atlantico, c'est qui, c'est quoi ?
Best-Of du 23 au 29 août

Educationil y a 30 minutes
Face aux carences de l'école publique, la tentation du privé reste vivace chez les parents

Alors que 12 millions d’élèves font leur rentrée ce lundi 1er septembre, le fossé se creuse entre établissements publics et privés. Face aux classes surchargées, aux absences non remplacées et aux difficultés persistantes de mixité sociale, un nombre croissant de parents – souvent parmi les plus favorisés – se tourne vers l’enseignement privé.

