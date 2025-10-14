Menace suprême

Emmanuel Macron dissoudra l'assemblée en cas de censure de Sébastien Lecornu

Emmanuel Macron hausse le ton avant un vote crucial à l’Assemblée nationale. Le chef de l’État a averti ce mardi qu’en cas de censure du gouvernement de Sébastien Lecornu, il dissoudrait immédiatement l’Assemblée nationale. Un message clair adressé aux oppositions – et en particulier aux socialistes, encore indécis sur leur position – alors que le climat politique demeure explosif.