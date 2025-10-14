Atlantico, c'est qui, c'est quoi ?
Best-Of du 4 au 10 octobre

Politiqueil y a 1 heures
Dans les circonstances actuelles, une dissolution produirait une Assemblée aussi éclatée que celle issue des élections législatives de l’été 2024.
Menace suprême

Emmanuel Macron dissoudra l'assemblée en cas de censure de Sébastien Lecornu

Emmanuel Macron hausse le ton avant un vote crucial à l’Assemblée nationale. Le chef de l’État a averti ce mardi qu’en cas de censure du gouvernement de Sébastien Lecornu, il dissoudrait immédiatement l’Assemblée nationale. Un message clair adressé aux oppositions – et en particulier aux socialistes, encore indécis sur leur position – alors que le climat politique demeure explosif.

