Best-Of du 13 au 19 septembre

Médiail y a 5 heures
Le logo de la chaîne d'information "CNEWS" © LIONEL BONAVENTURE / AFP
« Delphine Ernotte met en danger tout le service public » : la présidente de France Télévisions jette un pavé dans la mare médiatique

En qualifiant CNews de « chaîne d’extrême droite » dans un entretien au Monde, Delphine Ernotte a franchi une ligne rouge que ses prédécesseurs n’avaient jamais osé franchir. La présidente de France Télévisions a choisi l’offensive frontale face à la chaîne de Vincent Bolloré, secouant un paysage audiovisuel déjà polarisé et déclenchant une tempête politico-médiatique aux répercussions incertaines.

avec Emmanuel Cahour
author imageEmmanuel Cahour

