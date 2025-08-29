Discorde industrielle

Défense européenne : La France et l'Allemagne ne s'entendent pas sur le projet d'avion de chasse européen du futur SCAF

Le programme Scaf, censé incarner l’avenir de l’aviation de combat européenne, est à nouveau en proie aux divergences entre la France et l’Allemagne. Les deux pays, pourtant partenaires depuis 2017, s’opposent sur la répartition des responsabilités et du pilotage du projet, au point que Berlin menace désormais de se retirer.