Négociations complexes

Budget 2026 : impôt sur le revenu, niches fiscales, épargne retraite… les députés modifient le projet de loi en commission

La commission des finances de l’Assemblée nationale a profondément remanié le projet de loi de finances pour 2026. Revalorisation du barème de l’impôt sur le revenu, retour de plusieurs niches fiscales, création d’un impôt pour les expatriés dans les paradis fiscaux : les députés ont infléchi la copie du gouvernement Bayrou sur plusieurs points clés, avant l’examen du texte dans l’hémicycle.