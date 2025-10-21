Atlantico, c'est qui, c'est quoi ?
mail icon
reserche
mail icon
facebook logox logolinkedin logoflux logo
best of png

BEST OF

Best-Of du 11 au 17 octobre

Politiqueil y a 6 heures
Le Premier ministre français Sébastien Lecornu s'adresse aux députés à l'Assemblée nationale, à Paris, le 14 octobre 2025. (Photo de Thomas SAMSON / AFP)
Le Premier ministre français Sébastien Lecornu s'adresse aux députés à l'Assemblée nationale, à Paris, le 14 octobre 2025. (Photo de Thomas SAMSON / AFP) © Afp or licensors
Négociations complexes

Budget 2026 : impôt sur le revenu, niches fiscales, épargne retraite… les députés modifient le projet de loi en commission

La commission des finances de l’Assemblée nationale a profondément remanié le projet de loi de finances pour 2026. Revalorisation du barème de l’impôt sur le revenu, retour de plusieurs niches fiscales, création d’un impôt pour les expatriés dans les paradis fiscaux : les députés ont infléchi la copie du gouvernement Bayrou sur plusieurs points clés, avant l’examen du texte dans l’hémicycle.

avec Emmanuel Cahour
author imageEmmanuel Cahour

No description

Voir la bio »

Budget 2026 : impôt sur le revenu, niches fiscales, épargne retraite… les députés modifient le projet de loi en commission

Vu sur: Le Figaro

Le sujet vous intéresse ?

Mots-Clés