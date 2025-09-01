Atlantico, c'est qui, c'est quoi ?
mail icon
reserche
mail icon
facebook logox logolinkedin logoflux logo
best of png

BEST OF

Best-Of du 23 au 29 août

Politiqueil y a 1 heures
François Bayrou lors de l'émission du 31 août 2025.
François Bayrou lors de l'émission du 31 août 2025. © ALAIN JOCARD / AFP
Isolement

Bayrou face aux critiques : un entretien jugé « catastrophique » par les oppositions

Le Premier ministre François Bayrou a défendu dimanche soir sa stratégie budgétaire lors d’une longue interview télévisée diffusée sur plusieurs chaînes d’information. S’il a affiché sa détermination et une certaine ouverture au dialogue, ses explications ont déclenché un concert de critiques dans les rangs de l’opposition, qui fustige une intervention « méprisante » et « déconnectée ».

avec Emmanuel Cahour
author imageEmmanuel Cahour

No description

Voir la bio »

Bayrou face aux critiques : un entretien jugé « catastrophique » par les oppositions

Vu sur: BFMTV

Le sujet vous intéresse ?

Mots-Clés