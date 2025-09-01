Isolement

Bayrou face aux critiques : un entretien jugé « catastrophique » par les oppositions

Le Premier ministre François Bayrou a défendu dimanche soir sa stratégie budgétaire lors d’une longue interview télévisée diffusée sur plusieurs chaînes d’information. S’il a affiché sa détermination et une certaine ouverture au dialogue, ses explications ont déclenché un concert de critiques dans les rangs de l’opposition, qui fustige une intervention « méprisante » et « déconnectée ».