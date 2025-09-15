Débat tendu

Adhérait-il à une « idéologie de gauche » ? Aux Etats-Unis, le profil du meurtrier présumé de Charlie Kirk alimente la discorde

L’arrestation de Tyler Robinson, suspecté d’avoir tué l’influenceur conservateur Charlie Kirk lors d’un meeting universitaire dans l’Utah, a ouvert un nouveau front dans la guerre culturelle américaine. Les révélations sur son profil, ses opinions politiques et sa vie privée sont immédiatement devenues un terrain d’affrontement entre républicains et démocrates.