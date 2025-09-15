Atlantico, c'est qui, c'est quoi ?
Best-Of du 6 au 12 septembre

Internationalil y a 7 heures
Tyler Robinson, le suspect dans le meurtre de Charlie Kirk le 11 septembre 2025, à Orem, Utah.
Tyler Robinson, le suspect dans le meurtre de Charlie Kirk le 11 septembre 2025, à Orem, Utah. © AFP
Débat tendu

Adhérait-il à une « idéologie de gauche » ? Aux Etats-Unis, le profil du meurtrier présumé de Charlie Kirk alimente la discorde

L’arrestation de Tyler Robinson, suspecté d’avoir tué l’influenceur conservateur Charlie Kirk lors d’un meeting universitaire dans l’Utah, a ouvert un nouveau front dans la guerre culturelle américaine. Les révélations sur son profil, ses opinions politiques et sa vie privée sont immédiatement devenues un terrain d’affrontement entre républicains et démocrates.

avec Emmanuel Cahour
author imageEmmanuel Cahour

Vu sur: Le Parisien

