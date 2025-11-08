Une vue de l'Assemblée nationale lors de l'ouverture du débat et de l'examen du budget de l'État 2026, le 24 octobre 2025. (Image d'illustration)
© ALAIN JOCARD / AFP
LE POINT ACTU
8 novembre 2025
Retraités américains sous perfusion de la Sécu, Nutri-score sous tension, Shein rappelé à l’ordre, Soprano sonne l’alarme et Pyongyang menace : les 5 faits marquants du jour
Entre retraites dorées, régulations alimentaires, scandales numériques et tensions géopolitiques, la semaine a offert un condensé de contradictions françaises et mondiales. Entre santé gratuite pour certains, Nutri-score pour d’autres, Shein sous surveillance, Soprano en résistance et Kim Jong-un menaçant, l’actualité se lit comme une fresque où justice, morale et pouvoir s’entrechoquent.
2 min de lecture
Kimberley Bort est analyste et vulgarisatrice spécialisée dans la criminalité organisée, collaboratrice de CrimOrg.com et à la tête de Mobstars Stories, un projet de contenus sur les réseaux sociaux qui explore les dynamiques du crime organisé et ses représentations.
Populaires
Kimberley Bort est analyste et vulgarisatrice spécialisée dans la criminalité organisée, collaboratrice de CrimOrg.com et à la tête de Mobstars Stories, un projet de contenus sur les réseaux sociaux qui explore les dynamiques du crime organisé et ses représentations.