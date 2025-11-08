POLITIQUE
Une vue de l'Assemblée nationale lors de l'ouverture du débat et de l'examen du budget de l'État 2026, le 24 octobre 2025. (Image d'illustration)

LE POINT ACTU

8 novembre 2025

Retraités américains sous perfusion de la Sécu, Nutri-score sous tension, Shein rappelé à l’ordre, Soprano sonne l’alarme et Pyongyang menace : les 5 faits marquants du jour

Entre retraites dorées, régulations alimentaires, scandales numériques et tensions géopolitiques, la semaine a offert un condensé de contradictions françaises et mondiales. Entre santé gratuite pour certains, Nutri-score pour d’autres, Shein sous surveillance, Soprano en résistance et Kim Jong-un menaçant, l’actualité se lit comme une fresque où justice, morale et pouvoir s’entrechoquent.

2 min de lecture

Kimberley Bort

Kimberley Bort est analyste et vulgarisatrice spécialisée dans la criminalité organisée, collaboratrice de CrimOrg.com et à la tête de Mobstars Stories, un projet de contenus sur les réseaux sociaux qui explore les dynamiques du crime organisé et ses représentations.

