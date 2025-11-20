La taxe foncière s'envole. (Image d'illustration)
© INA FASSBENDER / AFP
LE POINT ACTU
20 novembre 2025
Taxe foncière qui s’envole, violence narco qui grimpe, tech américaine surpuissante, boîtes jaunes qui disparaissent et diplomatie XXL à Washington : les 5 faits marquants du jour
Une matinée chargée : taxe foncière en plein emballement, narcobanditisme sous haute tension, Nvidia qui écrase tout, La Poste qui s’efface dans les villages et Trump qui déroule le tapis rouge à MBS. Cinq actualités qui dessinent un pays crispé, une tech triomphante et une géopolitique en mouvement.
3 min de lecture
Kimberley Bort est analyste et vulgarisatrice spécialisée dans la criminalité organisée, collaboratrice de CrimOrg.com et à la tête de Mobstars Stories, un projet de contenus sur les réseaux sociaux qui explore les dynamiques du crime organisé et ses représentations.
Populaires
