POLITIQUE
ECONOMIE
GEOPOLITIQUE
EUROPE
SOCIETE
TECH & IA
SCIENCE
ENVIRONNEMENT
CULTURE

La taxe foncière s'envole. (Image d'illustration)

La taxe foncière s'envole. (Image d'illustration)

© INA FASSBENDER / AFP

LE POINT ACTU

20 novembre 2025

Taxe foncière qui s’envole, violence narco qui grimpe, tech américaine surpuissante, boîtes jaunes qui disparaissent et diplomatie XXL à Washington : les 5 faits marquants du jour

Une matinée chargée : taxe foncière en plein emballement, narcobanditisme sous haute tension, Nvidia qui écrase tout, La Poste qui s’efface dans les villages et Trump qui déroule le tapis rouge à MBS. Cinq actualités qui dessinent un pays crispé, une tech triomphante et une géopolitique en mouvement.

Photo of Kimberley Bort
Kimberley Bort Go to Kimberley Bort page

3 min de lecture

A PROPOS DES AUTEURS
Kimberley Bort image
Kimberley Bort

Kimberley Bort est analyste et vulgarisatrice spécialisée dans la criminalité organisée, collaboratrice de CrimOrg.com et à la tête de Mobstars Stories, un projet de contenus sur les réseaux sociaux qui explore les dynamiques du crime organisé et ses représentations.