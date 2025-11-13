POLITIQUE
ECONOMIE
GEOPOLITIQUE
EUROPE
SOCIETE
TECH & IA
SCIENCE
ENVIRONNEMENT
CULTURE

Des bougies brûlent parmi les fleurs et les messages sur un mémorial provisoire place de la République, en hommage aux victimes des attentats de 2015 à Paris, le 12 novembre 2025. La France commémore les dix ans de la pire attaque qu’elle ait connue depuis la Seconde Guerre mondiale, lorsque des hommes armés et des kamikazes jihadistes ont mené une série d’assauts coordonnés dans et autour de Paris dans la nuit du 13 novembre 2015, faisant 130 morts. L’organisation État islamique avait revendiqué l’attaque.

Des bougies brûlent parmi les fleurs et les messages sur un mémorial provisoire place de la République, en hommage aux victimes des attentats de 2015 à Paris, le 12 novembre 2025. La France commémore les dix ans de la pire attaque qu’elle ait connue depuis la Seconde Guerre mondiale, lorsque des hommes armés et des kamikazes jihadistes ont mené une série d’assauts coordonnés dans et autour de Paris dans la nuit du 13 novembre 2015, faisant 130 morts. L’organisation État islamique avait revendiqué l’attaque.

© AFP or licensors

LE POINT ACTU

13 novembre 2025

Mémoire nationale, hémicycle sous tension, Europe qui recule, Berlin qui s’impose et jeunesse britannique en fuite : les 5 faits marquants du jour

Entre commémorations du 13-Novembre, tensions parlementaires, recul européen sur la vigilance des entreprises, diplomatie française mise à l’épreuve et exode massif des jeunes Britanniques, l’actualité du jour dessine une Europe traversée par la mémoire, les fractures politiques et les défis économiques.

Photo of Kimberley Bort
Kimberley Bort Go to Kimberley Bort page

6 min de lecture

A PROPOS DES AUTEURS
Kimberley Bort image
Kimberley Bort

Kimberley Bort est analyste et vulgarisatrice spécialisée dans la criminalité organisée, collaboratrice de CrimOrg.com et à la tête de Mobstars Stories, un projet de contenus sur les réseaux sociaux qui explore les dynamiques du crime organisé et ses représentations.

Populaires

1Ce méchant paradoxe du marché du travail français : l’emploi repart mais le pays ne s’en porte pas mieux… et voilà pourquoi
2La France des ânes et des moutons : chronique d’un pays qui s’est laissé piéger par une technocratie sans boussole
3Leçons d’Ukraine : ce rapport russe qui pointe les failles technologiques des armées européennes
4De la route aux champs de bataille : pourquoi le retour de l’automobile dans la Défense peut changer la donne
513 novembre, 10 ans après : et si les terroristes du Bataclan avaient… atteint leurs objectifs ?
6Salah Abdeslam et la « justice restaurative » : du cynisme considéré comme un des Beaux-Arts
7Réduire l’immigration légale « au strict minimum »… : radioscopie économique et politique du plan du RN