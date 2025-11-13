Mémoire nationale, hémicycle sous tension, Europe qui recule, Berlin qui s’impose et jeunesse britannique en fuite : les 5 faits marquants du jour

Des bougies brûlent parmi les fleurs et les messages sur un mémorial provisoire place de la République, en hommage aux victimes des attentats de 2015 à Paris, le 12 novembre 2025. La France commémore les dix ans de la pire attaque qu’elle ait connue depuis la Seconde Guerre mondiale, lorsque des hommes armés et des kamikazes jihadistes ont mené une série d’assauts coordonnés dans et autour de Paris dans la nuit du 13 novembre 2015, faisant 130 morts. L’organisation État islamique avait revendiqué l’attaque.