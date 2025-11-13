Des bougies brûlent parmi les fleurs et les messages sur un mémorial provisoire place de la République, en hommage aux victimes des attentats de 2015 à Paris, le 12 novembre 2025. La France commémore les dix ans de la pire attaque qu’elle ait connue depuis la Seconde Guerre mondiale, lorsque des hommes armés et des kamikazes jihadistes ont mené une série d’assauts coordonnés dans et autour de Paris dans la nuit du 13 novembre 2015, faisant 130 morts. L’organisation État islamique avait revendiqué l’attaque.
© AFP or licensors
LE POINT ACTU
13 novembre 2025
Mémoire nationale, hémicycle sous tension, Europe qui recule, Berlin qui s’impose et jeunesse britannique en fuite : les 5 faits marquants du jour
Entre commémorations du 13-Novembre, tensions parlementaires, recul européen sur la vigilance des entreprises, diplomatie française mise à l’épreuve et exode massif des jeunes Britanniques, l’actualité du jour dessine une Europe traversée par la mémoire, les fractures politiques et les défis économiques.
6 min de lecture
MOTS-CLESPolitique , géopolitique , Donald Trump , relations internationales , 13 novembre 2015 , Attentats à Paris , bataclan , Incendie , libération de Boualem Sansal , Shutdown américain , Washington , l'Inde , surtaxes , Allemagne , Britanniques , jeunesse , sexisme , hémicycle
THEMATIQUESPolitique
Kimberley Bort est analyste et vulgarisatrice spécialisée dans la criminalité organisée, collaboratrice de CrimOrg.com et à la tête de Mobstars Stories, un projet de contenus sur les réseaux sociaux qui explore les dynamiques du crime organisé et ses représentations.
Populaires
Kimberley Bort est analyste et vulgarisatrice spécialisée dans la criminalité organisée, collaboratrice de CrimOrg.com et à la tête de Mobstars Stories, un projet de contenus sur les réseaux sociaux qui explore les dynamiques du crime organisé et ses représentations.