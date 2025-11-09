La salle du Bataclan lors d'un hommage aux victimes des attentats du 13 novembre 2015.
LE POINT ACTU
9 novembre 2025
La France va riposter face à l’essor du narcotrafic en Europe, L’Ukraine plongée dans le noir après de nouvelles frappes russes, Budget : des débats sous haute tension à l’Assemblée, Paris : un rassemblement de supporters marocains jugé illégal, Mise en examen de Jean-Eudes Gannat
Le ministre français de l’Europe et des Affaires étrangères Jean-Noël Barrot a déclaré la détermination de Paris à « faire échec » au narcotrafic.
Journaliste, diplômé de l'EFJ, Gabriel Mabille est membre de la rédaction du média en ligne Atlantico.
