POLITIQUE
ECONOMIE
GEOPOLITIQUE
EUROPE
SOCIETE
TECH & IA
SCIENCE
ENVIRONNEMENT
CULTURE

La salle du Bataclan lors d'un hommage aux victimes des attentats du 13 novembre 2015.

La salle du Bataclan lors d'un hommage aux victimes des attentats du 13 novembre 2015.

© CHRISTOPHE ARCHAMBAULT / AFP

LE POINT ACTU

9 novembre 2025

La France va riposter face à l’essor du narcotrafic en Europe, L’Ukraine plongée dans le noir après de nouvelles frappes russes, Budget : des débats sous haute tension à l’Assemblée, Paris : un rassemblement de supporters marocains jugé illégal, Mise en examen de Jean-Eudes Gannat

Le ministre français de l’Europe et des Affaires étrangères Jean-Noël Barrot a déclaré la détermination de Paris à « faire échec » au narcotrafic.

Photo of Gabriel Mabille
Gabriel Mabille Go to Gabriel Mabille page

5 min de lecture

A PROPOS DES AUTEURS
Gabriel Mabille image
Gabriel Mabille

Journaliste, diplômé de l'EFJ, Gabriel Mabille est membre de la rédaction du média en ligne Atlantico.

Populaires

1Laeticia Hallyday se sucre un milliardaire, Jennifer Aniston retape un coach; Madonna surkiffe Rosalía, Katy Perry sparatomise Orlando Bloom; Rihanna & A$AP Rocky se fourrent à Paris, Charlene frandouille à Monaco, Marlene Schiappa instaposte son 3ème
2L’ère des anti-réseaux sociaux est en train de s’ouvrir et elle sera bien pire
3Cette histoire des Juifs algériens que l’Algérie a complètement effacé de son roman national
4Crise du commerce de proximité : ces angles-morts français
5Dette publique : la France, future « ruine fumante », craint le patron de Bpifrance
6Médecins imaginaires : ces Diafoirus qui gouvernent la France sans jamais assumer leurs responsabilités
7Shein contre “modèle” économique made in France : qui est le plus dommageable pour les Français ?