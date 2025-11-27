Emmanuel Macron. (Image d'illustration)
27 novembre 2025
Industrie en crise, armée en mutation, fusillade à Washington, drame à Hong Kong et Miss Univers éclaboussé : les 5 infos clés de ce matin
De l’Assemblée nationale à Washington, de Hong Kong à Bangkok, la journée est marquée par des tensions politiques, des drames et des scandales qui bousculent l’industrie, la sécurité et même le glamour.
Kimberley Bort est analyste et vulgarisatrice spécialisée dans la criminalité organisée, collaboratrice de CrimOrg.com et à la tête de Mobstars Stories, un projet de contenus sur les réseaux sociaux qui explore les dynamiques du crime organisé et ses représentations.
