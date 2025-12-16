©
Jean-Luc Mélenchon, fondateur de La France Insoumise. (Image d'illustration)
INCITATION A LA HAINE
16 décembre 2025
LFI ou la stratégie de l’assignation raciale de moins en moins masquée
L’attentat antisémite qui a frappé la communauté juive de Sydney lors des célébrations de Hanouka a relancé en France une controverse politique brûlante autour des réactions de La France insoumise. Entre condamnations jugées tardives, dénonciation des amalgames visant les musulmans et sous-entendus persistants reliant les juifs à la guerre à Gaza, les prises de position de LFI pourraient bien nourrir une assignation identitaire à géométrie variable. Décryptage.
Mohamed Louizi est un ancien membre du mouvement marocain Attawihid wal'Islah, du PJD et de l'UOIF, ex-président des Étudiants musulmans de France (Lille) Il est ingénieur. Il anime depuis 2007 le blog "Écrire sans censures !".
Virginie Martin est Docteure en sciences politiques, habilitée à Diriger des Recherches en sciences de gestion, politiste, professeure à KEDGE Business School, co-responsable du comité scientifique de la Revue Politique et Parlementaire. Co-fondatrice de Spirales Institut.
