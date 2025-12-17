POLITIQUE
ECONOMIE
GEOPOLITIQUE
EUROPE
SOCIETE
TECH & IA
SCIENCE
ENVIRONNEMENT
CULTURE
Naissance (illustration)

©

Naissance (illustration)

POINT DE BASCULE

17 décembre 2025

Crash démographique : la France ne pourra plus se passer d’immigration… sauf que le profil des immigrés qu’elle reçoit ne fait qu’aggraver le problème

Pour la première fois depuis la Seconde Guerre mondiale, la France voit se croiser les courbes des naissances et des décès, ouvrant une phase inédite de solde naturel négatif. Ce basculement démographique soulève des interrogations majeures sur l’avenir économique, social et politique du pays, notamment sur le rôle que l’immigration pourrait être amenée à jouer pour compenser le vieillissement de la population et la contraction de la population active. Décryptage.

Photo of Patrick Stefanini
Patrick Stefanini Go to Patrick Stefanini page

5 min de lecture

0:00min
100%

MOTS-CLES

France , Bascule démographique , crise de la natalité , solde naturel , Naissances , décès , immigration

THEMATIQUES

France
A PROPOS DES AUTEURS
Patrick Stefanini image
Patrick Stefanini

Patrick Stefanini est un haut fonctionnaire français, membre du Conseil d'État et ancien directeur général des services de la région Île-de-France. Sa carrière se situe entre l'administration et la politique. Diplômé de l'ENA en 1979, il soutient Chirac avant de devenir un proche conseiller d'Alain Juppé lorsque ce dernier est entré à Matignon en 1995. Il s'est démarqué notamment lors de batailles électorales réputées difficiles ; il fut ainsi l'artisan de la victoire de Jacques Chirac à la présidentielle en 1995, de celle de Valérie Pécresse aux élections régionales de 2015, avant donc de conduire François Fillon à la victoire de la primaire, fin 2016. En mars 2017, il renonce à ses fonctions de directeur de campagne de François Fillon. Patrick Stefanini est directeur de campagne de Valérie Pécresse dans le cadre de l'élection présidentielle de 2022.

Populaires

1LFI ou la stratégie de l’assignation raciale de moins en moins masquée
2La génération Z connaît plus de burn-out professionnel que n’importe quelle autre classe d’âge et voilà pourquoi
3Ces investissements massifs que fait la Russie pour prendre le contrôle de l’Atlantique Nord au nez et à la barbe des Européens
4La Chine inonde les marchés européens, principalement parce que sa demande intérieure est volontairement en panne
5Cette redoutable politisation de la Cour des Comptes que révèle la procédure ouverte contre Sarah Knafo
6La pauvreté, cause majeure de la délinquance ? Une étude finlandaise grandeur nature vient pulvériser la doxa des tenants de la culture de l’excuse
7L’algorithme de X est sur le point de changer radicalement et voilà ce que ça nous réserve