POINT DE BASCULE
17 décembre 2025
Crash démographique : la France ne pourra plus se passer d’immigration… sauf que le profil des immigrés qu’elle reçoit ne fait qu’aggraver le problème
Pour la première fois depuis la Seconde Guerre mondiale, la France voit se croiser les courbes des naissances et des décès, ouvrant une phase inédite de solde naturel négatif. Ce basculement démographique soulève des interrogations majeures sur l’avenir économique, social et politique du pays, notamment sur le rôle que l’immigration pourrait être amenée à jouer pour compenser le vieillissement de la population et la contraction de la population active. Décryptage.
Patrick Stefanini est un haut fonctionnaire français, membre du Conseil d'État et ancien directeur général des services de la région Île-de-France. Sa carrière se situe entre l'administration et la politique. Diplômé de l'ENA en 1979, il soutient Chirac avant de devenir un proche conseiller d'Alain Juppé lorsque ce dernier est entré à Matignon en 1995. Il s'est démarqué notamment lors de batailles électorales réputées difficiles ; il fut ainsi l'artisan de la victoire de Jacques Chirac à la présidentielle en 1995, de celle de Valérie Pécresse aux élections régionales de 2015, avant donc de conduire François Fillon à la victoire de la primaire, fin 2016. En mars 2017, il renonce à ses fonctions de directeur de campagne de François Fillon. Patrick Stefanini est directeur de campagne de Valérie Pécresse dans le cadre de l'élection présidentielle de 2022.
