CYBER-TERRORISME

17 décembre 2025

La cyber attaque qui fait trembler l’Etat digital français sur ses bases (et révèle à quel point l’Etat sait mal protéger les données toujours plus nombreuses qu’il collecte)

La cyberattaque visant récemment le ministère de l’Intérieur s’inscrit dans une série de compromissions qui touchent depuis plusieurs années les systèmes d’information publics français. Après les vols massifs de données à l’Urssaf, la diffusion de mots de passe de fonctionnaires et désormais l’intrusion au cœur d’un ministère régalien, la question de la capacité de l’État à protéger les données numériques sensibles se pose avec une acuité nouvelle. Au-delà de l’incident technique, c'est toute la crédibilité du discours politique sur la souveraineté numérique qui se trouve questionné. Décryptage.